Льготный кредит Фонда развитий Югры спас от кризиса перевозчиков мусора в ХМАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ХМАО помогли перевозчикам мусора — регоператор «Югра-Экология» перечислил контрагентам средства от целевого льготного кредита. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры, который предоставил заемные средства.

По оценке гендиректора Фонда развития Югра Романа Генкеля, ХМАО оказался одним из немногих субъектов России, который оперативно отреагировал на финансовые проблемы регионального оператора по обращению с отходами из-за пандемии коронавируса. «Предложив бизнесу новую форму льготной поддержки и профинансировав ключевого на окружном рынке ТКО игрока, автономный округ фактически позволил удержаться на плаву десяткам транспортных компаний, сохранить рабочие места и отлаженные бизнес-процессы», — отметил Генкель.

Власти ХМАО, напомним, включили АО «Югра-Экология» в перечень системообразующих предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. По словам руководителя управляющей компании АО «Югра-Экология» Максима Медведева, целевой кредит по программе поддержки регоператору помог выполнить обязательства перед подрядчиками — операторами по транспортированию и размещению отходов. «Мы не раз говорили, что около 70% наших расходов — это транспортирование. В период пандемии многие жители сидят дома. И сложилась такая ситуация: даже когда некоторые юридические лица приостановили свою деятельность, мы стали вывозить отходов на 20% больше. Этот мусор образовался на площадках многоквартирных домов. Как правило, в эти контейнеры попадают отходы всех близлежащих организаций», — пояснил Медведев.

При этом региональный оператор ни на день не останавливал работу. «От нас зависят более сотни контрагентов, это почти две тысячи работников. Ежедневно машины выходят на маршрут. Люди работают в том же напряженном режиме, что и весной. Количество выбрасываемых отходов не снижается. И не оплачивать их работу из-за кассового разрыва мы не имеем права. Участие в программе поддержки Фонда развития Югры дало нам возможность избежать временных финансовых трудностей в период пандемии. Все наши подрядчики получат оплату своей работы вовремя», — добавил Максим Медведев.

Ранее URA.RU сообщало, что Экспертный совет Фонда развития Югры в начале июня одобрил поддержку регоператору в виде льготного займа в размере 350 млн рублей под 1% годовых сроком на один год. Губернатор Наталья Комарова также распорядилась, чтобы госкомпании и бюджетные учреждения платили за услуги ЖКУ авансом, что также позволило поддержать отрасль, пострадавшую от пандемии. Напомним, компании сферы ЖКХ столкнулись с резким ростом неплатежей. На ситуацию обращали внимание губернаторы и федеральные министры.