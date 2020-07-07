Дубровский впервые после отставки предстанет перед челябинцами

Борис Дубровский будет участвовать в заседании суда в режиме ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд позволил участвовать челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому в процессе против УФАС по региону в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Это следует из данных картотеки арбитражного суда Челябинской области, где проходит процесс, передает корреспондент URA.RU. Дубровский требует признать незаконным решение УФАС о картельном сговоре на рынке мусороперевозок. В следующем заседании суда экс-губернатор впервые примет участие лично, хотя и в режиме ВКС.

«Об удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференцсвязи», — так звучит решение, принятое 6 июля в суде. Ходатайство подавал Дубровский. Ранее суд отказал ему в этом прошении. Следующее заседание суда. уже с участием экс-губернатора состоится 27 сентября. Получить комментарий представителей Дубровского не удалось.

В январе 2019 года управление Федеральной антимонопольной службы по региону обвинило Дубровского, который в то время был губернатором, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО». На площадку этого предприятия вывозили мусор из Челябинска после закрытия свалки в областном центре. Под обвинение попали правительство и минэкологии региона.

Материалы УФАС были переданы в правоохранительные органы, это произошло за полтора месяца до отставки Дубровского. В феврале этого года экс-губернатор подал на УФАС в суд. Такой же иск подали власти региона, и суд принял решение объединить два дела в одно. Процесс несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса.

Сам Дубровский находится за пределами России, сообщил URA.RU источник в окружении экс-губернатора. «В Магнитогорске он не появлялся с сентября прошлого года, нет его и в Москве, — рассказал источник. — Он вернется в Россию, когда выиграет все суды с ФАС, в том числе и с федеральным управлением в деле о сговоре на ремонте дорог». Очередное заседание по этому иску к ФАС должно в Москве состояться 2 июля, но суд перенес его на 9 июля.