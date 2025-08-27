Челябинка получила статью за хулиганство после видео с патрульной машиной. Видео

Челябинка сняла на видео, как залезла на капот патрульной машины
Челябинка сняла на видео, как залезла на капот патрульной машины

Жительницу Копейска, города-спутника Челябинска, привлекли к административной ответственности за видео в иностранной соцсети, где она садится на капот патрульного автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Нарушительницей оказалась местная жительница 2003 года рождения. Она привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство», — уточнили в ведомстве.

Личность девушки установили оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками Госавтоинспекции отдела МВД по Копейску. Девушка принесла извинения силовикам.

