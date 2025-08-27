Жительницу Копейска, города-спутника Челябинска, привлекли к административной ответственности за видео в иностранной соцсети, где она садится на капот патрульного автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Нарушительницей оказалась местная жительница 2003 года рождения. Она привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство», — уточнили в ведомстве.
Личность девушки установили оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками Госавтоинспекции отдела МВД по Копейску. Девушка принесла извинения силовикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!