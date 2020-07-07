Предприниматель Константин Капчук больше года прячет свое имущество от финансового управляющего по делу о банкротстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обанкроченный бизнесмен Константин Капчук — брат-близнец Сергея Капчука из «Списка Титова» — станет фигурантом административного дела о препятствии деятельности арбитражного управляющего. Предприниматель больше года прячет свое имущество.

Данные об иске к Капчуку опубликованы в картотеке арбитражных дел. Заявление о привлечении его к административной ответственности было подано 6 июля прокурором Ленинского района Екатеринбурга. Иск на данный момент не принят к производству, а заседание по делу не назначено.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области воздержались от комментария по ситуации. Финансовый управляющий по делу о банкротстве Лариса Богачева в беседе с URA.RU сообщила, что по результатам проверки в отношении Капчука возбуждено дело по статье КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование гражданином деятельности арбитражного управляющего».

«У Константина Капчука есть залог — автомобиль BMW X5 (Сбербанк) и мотоцикл HARLEY-DAVIDSON (Юникредит банк). Мое требование при работе по делу началось с истребования документов по деятельности и имуществу в добровольном порядке для его реализации. Прошло более года с даты подачи заявления о признании Капчука К. А. банкротом, однако до настоящего времени ни документы, ни имущество должником финансовому управляющему не передано», — объяснила она.

По словам Богачевой, несмотря на возбуждение соответствующих исполнительных производств в Ленинском районном отделе судебных приставов, Капчук с финансовым управляющим не сотрудничает, чем затрудняет проведение процедуры своего личного банкротства.

Константин Капчук был признан банкротом летом 2019 года по иску УК «Родина». Предприниматель, как и его брат-близнец Сергей, считались в начале 2000 годов любимчиками руководителей Свердловской области. Они вели активную борьбу с ОПС «Уралмаш» за Нижнесалдинский металлургический завод. Карьера братьев прервалась в конце 2005 года, когда суд признал их виновными по статье УК РФ «Мошенничество». Константин Капчук пробыл за решеткой 12 месяцев, после чего вышел по амнистии.