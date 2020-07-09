Опубликована запись телефонного разговора, где можно услышать речь, похожую на голоса президента России Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко. Беседа, которую транслировал украинский телеканал «112 Украина», якобы состоялась в 30 апреля 2015 года.
На записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Порошенко, просит собеседника конструктивно подойти к организации заседаний контактной группы по Донбассу в Минске. В ответ на вопрос человека с голосом, похожим на голос Путина, о работе на посту президента страны он заявил, что ему непросто. «Но длинной очереди на должность президента не наблюдается», — приводит слова Порошенко «Лента.ру».
Бывший глава Украины также упомянул о возможном экономическом взаимодействии с Россией и предположил, что присутствие миротворцев не вызывает одобрения у западных партнеров. В конце беседы он поздравил Путина с наступающим 1 мая. Российский лидер, в свою очередь, поинтересовался у коллеги, как обстоит ситуация внутри Украины.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не знает о данном разговоре, и удивился, что он мог быть обнародован, так как подобные беседы проходят в закрытом режиме, передает агентство Nation News. В партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко опубликованный разговор назвали фейком, сообщает RT.
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