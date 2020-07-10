В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Порошенко

Дмитий Песков усомнился в достоверности записи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль никогда не раскрывает подробности телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ему неизвестно о разговоре, который якобы состоялся между Путиным и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место и также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о достоверности этой записи. Он также добавил, что Кремль не разглашает детали международных разговоров Путина, за исключением той информации, которая публикуется в сообщениях пресс-службы.

Ранее Песков заявлял, что телефонные разговоры президента с лидерами других стран проходят в закрытом режиме. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что лично сам запись не слышал и сомневается в ее достоверности.

Накануне депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора двух мужчин. По его словам, это беседа президента РФ Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко от 30 апреля 2015 года, которую удалось заполучить украинским журналистам, передает «Утро.ру».

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