В Екатеринбурге чиновники ищут повод для закрытия летних веранд

Летние веранды в Екатеринбурге открылись 1 июля Фото: Дарья Попова © URA.RU

Летние веранды кафе и ресторанов в Екатеринбурге ежедневно мониторят сотрудники районных администраций, рассказали URA.RU в мэрии. Результаты мониторинга передаются в Роспотребнадзор, который может временно закрыть заведение через суд.

«Районные администрации Екатеринбурга осуществляют ежедневный контроль за работой заведений», — пояснил URA.RU пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов. Накануне глава города Александр Высокинский заявил, что несколько заведений города получили предупреждения из-за найденных нарушений. И если правила и дальше не будут соблюдаться, то заведения будут временно закрыты через суд. С решением о закрытии летней веранды может выступить только Роспотребнадзор, подчеркнул представитель мэра. Данные после ежедневного мониторинга передаются в надзорное ведомство, которое начинает собственную проверку. Глава города «держит руку на пульсе для контроля эпидемической ситуации в городе», отметил Карманов.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области URA.RU пояснили, что сначала владелец заведения получает предписание на устранение нарушений в определенный срок. «Если ничего не происходит, то может быть составлен протокол о повторном нарушении, и тогда уже обращаемся в суд. Суд, анализируя все обстоятельства, может принять решение о приостановлении работы ведомства», — пояснили в пресс-службе. С начала работы летних веранд в этом году в регионе таких прецедентов не было, однако некоторые жалобы от граждан уже поступают, добавили в ведомстве.

Летние веранды в Екатеринбурге начали свою работу 1 июля с разрешения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В заведениях обязаны соблюдаться меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором, столики должны располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы между посетителями была социальная дистанция. Во всех остальных городах области запрет на работу летних веранд и уличных кафе сохраняется. Работа кафе была приостановлена из-за коронавируса, большинство заведений могли работать только на доставку или на вынос.