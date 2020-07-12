Ксения Собчак устроила шоу после слов экс-сенатора о радужном мороженом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак предложила запретить цветные карандаши и другие разноцветные предметы, чтобы не пропагандировать ЛГБТ-сообщество. Пародийный ролик из проекта «ОсторожноНовости» она выложила в Instagram.

На смонтированном видео «совещания» с российским лидером Собчак предстала в парике с начесом и бесформенном костюме. Она заявила, что карандаши в стране должны быть только черно-белые, а кубик Рубика только одного цвета. По мнению Собчак, нужно запретить смотреть детям велогонки, в которых победитель получает радужную майку лидера, а также ввести запрет на настроечную таблицу на телевидении. «Если смотреть на эти полосы несколько секунд, то навсегда можно остаться инвалидом, в смысле геем» — говорит Собчак. Олимпийские кольца Собчак посчитала призывом для геев бежать в Загс. Кроме того, по ее словам, из обихода должно исчезнуть словосочетание «радужные перспективы», а вместо него употреблять выражение: «великие серые будни».

Ранее экс-сенатор Совета Федерации РФ, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что мороженое «Радуга» может быть скрытой пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации. С помощью такой скрытой агитации детям навязывают определенные вещи. И таким образом у них возникают некоторые ассоциации», — заявила URA.RU Лахова. «Флаг сексуальных меньшинств не является копией радуги, но кто будет разбираться, сколько там полосок и какого цвета? Все, что я хочу сказать: нужно быть внимательными, чтобы какие-то вещи, как в данном случае радугу, не приписывали к тому, чем они не являются», — отметила экс-сенатор.

Президент компании «Чистая линия» (производитель разноцветного мороженого) Армен Бениаминов категорически не согласен с мнением Лаховой. «Радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отмечает он. В соцсетях неоднозначно встретили просьбу экс-сенатора.

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