12 июля 2020

В Кольцово готовы к возобновлению международных перелетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, зал ожидания, эпидемия, пустые кресла, covid-19
Аэропорт полностью выполняет рекомендации Роспотребнадзора и Росваиации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) готов к возобновлению международного авиасообщения, которое прекращалось из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в прессс-службе авиахаба.

«Аэропорт Кольцово готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Кольцово готовы к обслуживанию иностранных рейсов», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сейчас авиасообщение открыто только между российскими аэропортами. Из Екатеринбурга можно улететь более чем в 40 городов. Сейчас в России приостановлено все зарубежное авиасообщение. Выполняются только рейсы по вывозу россиян из-за границы. В Росавиации уже уточнили, что на первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где меньше всего людей заболевают коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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