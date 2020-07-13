В Кольцово готовы к возобновлению международных перелетов

Аэропорт полностью выполняет рекомендации Роспотребнадзора и Росваиации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) готов к возобновлению международного авиасообщения, которое прекращалось из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в прессс-службе авиахаба.

«Аэропорт Кольцово готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Кольцово готовы к обслуживанию иностранных рейсов», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сейчас авиасообщение открыто только между российскими аэропортами. Из Екатеринбурга можно улететь более чем в 40 городов. Сейчас в России приостановлено все зарубежное авиасообщение. Выполняются только рейсы по вывозу россиян из-за границы. В Росавиации уже уточнили, что на первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где меньше всего людей заболевают коронавирусом.