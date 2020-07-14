Россияне смогут покупать авиабилеты и страховки по QR-коду

Крупные авиаперевозчики и страховые компании начали подключаться к системе быстрых платежей (СПБ). Об этом заявили представители Райффайзенбанка, выступившего партнером.
К системе уже подключились S7 Airlines и «Капитал Лайф Страхование жизни». В ближайшее время к СПБ присоединятся Страховой дом ВСК, «АльфаСтрахования» и несколько круаных авиакомпаний. Чтобы приобрести билет через систему быстрых платежей, нужно быть клиентом банка — участника платформы и иметь мобильное приложение.
«Работает это так: на сайте авиакомпании пассажир выбирает рейс и сканирует QR-код. После этого система автоматически направляет гражданина в мобильное приложение для подтверждения оплаты», — передают «Известия» слова гендиректор S7 Travel Retail Екатерины Дмитрук.
По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгия Коннова, главное преимущество системы в том, что при оплате товаров и услуг через СБП покупателю не приходится отдавать комиссию. Кроме этого, не нужно вводить номер карты, трансакция проходит через банковское приложение.
К СБП, разработанной Центробанком, подключены все основные кредитные организации в стране, напоминает «Утро.ру». С конца февраля система позволяет переводить деньги между физическими лицами без комиссии, пишет RT. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркнул, что такой способ значительно проще и для продавцов. Сейчас для использования СБП им необходимо перенастраивать дисплеи или печатать QR-код магазина на бумаге. Новый способ позволит оплачивать покупки с помощью кода даже в небольших торговых точках.
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