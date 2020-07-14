Тюменская ЕР решила взять реванш на выборах при помощи «Сибура»

На место коммунистки Регины Юхневич (на фото) будет претендовать менеджер «Сибур-Тобольск» Елена Бельская Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начальник отдела по связям с госорганами компании «Сибур-Тобольск» Елена Бельская выдвинулась на выборы в гордуму Тобольска (пройдут 13 сентября) от партии «Единая Россия». Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. В своем округе Бельская будет соперничать с депутатом от КПРФ Региной Юхневич, которая неожиданно обыграла единоросса Тимура Набиева на довыборах в 2018 году.

«Поражение Набиева было болезненно воспринято ЕР. Поэтому сейчас в партии наверняка рассчитывают, что ресурс „Сибура“, который является градообразующим предприятием Тобольска, поможет вернуть „утерянный“ мандат», — отмечает источник URA.RU во властных кругах. Набиев после проигрыша на выборах был обвинен во взятке, а его членство в «Единой России» приостановлено.

«Привлечение сотрудника „Сибура“ к выборам свидетельствует о серьезности намерений ЕР. На округе развернется жесткая борьба, и Юхневич не удастся победить легко. В том, чтобы „Сибур“ был представлен в гордуме заинтересовано и ее руководство. Реванш единороссов весьма вероятен», — считает политолог Андрей Шуклин.

Муж Регины Юрий Юхневич, действующий депутат тюменской облдумы, в разговоре с агентством также не сомневается, что ресурс «Сибура» будет использован на выборах. «Кампания будет очень жесткой. Но хочу пожелать Бельской, чтобы она не витала в облаках, а спустилась на землю к избирателям», — прокомментировал парламентарий.

Дозвониться до пресс-службы «Сибур-Тобольск» не удалось — URA.RU направило в компанию запрос с просьбой о комментарии Бельской. В региональном отделении ЕР взяли время на подготовку ответа агентству.