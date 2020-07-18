Тренер выпавшей из окна фигуристки рассказал о ее болезни

Фигуристка завершила карьеру в 20 лет после приступа эпилепсии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская фигуристка Екатерина Александровская, погибшая после падения из окна, страдала от эпилепсии. Об этом рассказал тренер спортсменки Андрей Хекало.

«Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ», — цитирует специалиста РИА «Новости». По его словам, у Александровской намечались серьезные соревнования, перед которыми она пропустила тренировку из-за эпилептического приступа.

Хекало пояснил, что в результате приступа, фигуристка вместо соревнований попала в больницу. После проведения полного обследования врачи заявили тренеру, что девушке стоит прекратить занятия спортом, так как возможны повторные приступы эпилепсии. Несмотря на заключение врачей, Хекало пытался убедить ее продолжить выступления. Однако, в итоге Александровская ушла из большого спорта.

Чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна с шестого этажа, сообщает RT. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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