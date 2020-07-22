Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова предложила создать единую государственную систему учета граждан , которые нуждаются в жилье. Она выразила уверенность, что это решение увеличит эффективность принимаемых мер в жилищной сфере. Карелова отметила, что руководству страны предстоит провести мониторинг эффективности финансовых инструментов жилищной политики. Также следует проверить законодательство в сфере государственной жилищной политики, добавил сенатор.

Отмечается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пожилым, пополняясь за счет взносов претендентов на жилплощадь. Очередность получения квартир будет определяться суммой взносов. Автор инициативы считает, что создание фонда — это отличная альтернатива ипотеке, так как многие семьи не могут себе ее позволить. Кроме этого, для получения квартиры от пенсионеров не нужен первоначальный взнос. С другой стороны, фонд позволит обеспечивать достойную жизнь пожилым людям. Размер взносов претендентов на жилье будет определяться исходя из их возможностей. Вероятно, он составит 20—50 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, полагает автор инициативы. Рассчитываться он будет от примерной стоимости недвижимости, которую хотел бы получить плательщик.

«Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — цитируют Шелища « Известия ».

В России хотят создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обратился к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

В России хотят создать фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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