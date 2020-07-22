Затопленному свердловскому городу пообещали новую дорогу

Новую дорогу, затопленную паводком, должны восстановить в течение недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Дорогу по улице Жукова в Нижних Сергах (Свердловская область), которую затопило во время паводка, должны отстроить в течение недели. Такую задачу поставил свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время осмотра эпицентра ЧС.

«Первоочередные задачи — восстановить прежнее русло реки, начать восстановление дорожного полотна, инженерной инфраструктуры. Параллельно работать с комиссией по оценке нанесенного ущерба именно частным домовладениям», — сообщил глава региона.

Во время инспекции он уточнил о сроках, необходимых для восстановления русла. «Я думаю, что мы уже через два дня пустим русло обратно — на место старого. Дорогу по Жукова — в течение недели уже отсыпем», — отметил один из членов оперативного штаба. Куйвашев сообщил, что внесет эти сроки «в протокол».

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что без света остаются примерно 19 домов на улице Жукова. Из запитают от дизельного генератора. Электричество протянут завтра и поставят постоянную новую подстанцию. Министр указал, что поврежден один газопровод, еще один уничтожен. «Поврежденный восстановят, уничтоженный на улице Жукова будут строить заново», — рассказал он.

Во время обхода глава МЧС России Евгений Зиничев уточнил, что большинство жителей переживают за газоснабжение. «У них основной вопрос — чтобы до зимы успели восстановить газоснабжение. Специалисты говорят, что все будет сделано», — уточнил он.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после сильного ливня. В итоге разрушенными оказались три дома, затоплены еще 63 дома, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. Днем 21 июля президент России Владимир Путин поручил федеральному министру чрезвычайных ситуаций Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП.