К конфликту депутата Сергея Андреева подключен аппарат «Единой России» и прокуратура Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата нефтеюганской думы Сергея Андреева обвинили в попытке рейдерского захвата автостоянки. Копия жалобы в центральный аппарат «Единой России» имеется в распоряжении URA.RU.

Сама жалоба написана жителем Нефтеюганска Павлом Кагаковым, в которой он просит «Единую Россию» разобраться с противоправными действиями народного избранника. В центральном аппарате партии, в свою очередь, отправили документ для принятия решения в прокуратуру ХМАО. В пресс-службе окружного надзорного ведомства ситуацию пообещали прокомментировать позднее.

Сам Андреев в разговоре с журналистом агентства заявил, что считает появившуюся жалобу попыткой его дискредитации в глазах общественности. Со слов депутата, он уже несколько лет пытается разобраться с несанкционированной стоянкой грузовых машин в 8 А микрорайоне. На нее жалуются жители близлежащих домов. Одним из вариантов ее нового размещения является территория авторынка возле бывшего аэропорта. «Однако предприниматель, который занимает это место, отказывается его отдавать, несмотря на предписания от городской администрации. Спустя какое-то время и появилась эта жалоба от человека, который связан с этим предпринимателем. Я собираюсь сам подать в суд на Кагакова для защиты чести и достоинства», — заявил Андреев.

Ранее URA.RU уже сообщало о конфликтах депутатов-единороссов с жителями ХМАО. Самые громкие скандалы заканчивались лишением партбилетов у народных избранников.