Партия Прилепина назвала кандидатов в челябинское заксобрание

В первую тройку партийного списка вошли Захар Прилепин, Дмитрий Довбня и Дмитрий Довженко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В списке партии «За правду» на грядущих выборах в заксобрание Челябинской области значится 49 кандидатов с лидером Захаром Прилепиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Также в первую тройку вошли руководитель регионального отделения партии Дмитрий Довбня и член федерального политсовета Дмитрий Довженко», — поделились в пресс-службе. Отмечается, что в поддержку партийного списка собрано 18 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что прием документов на выборы в челябинское заксобрание завершился 5 июля. Списки «ЕР» возглавил губернатор Алексей Текслер, списки КПРФ — секретарь обкома Игорь Егоров, «Справедливой России» — депутат Госдумы Валерий Гартунг, ЛДПР — лидер партии Владимир Жириновский. В Партии Роста во главе списков — бизнес-омбудсмен Борис Титов, у «Коммунистов России» — Максим Сурайкин, у партии «За правду» — писатель Захар Прилепин. Список «Яблока» открывает глава регионального отделения Ярослав Щербаков. Выборы пройдут 13 сентября. Южноуральцам предстоит выбрать 60 депутатов, их них половину — по партийным спискам.