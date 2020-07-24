Вирусолог оценил, опасно ли россиянам вылетать за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча призеров
По словам Анатолия Альтштейна, россияне могут посетить другие страны, не боясь за свое здоровье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне могут отправиться в Британию, Турцию или Танзанию, не боясь заразиться коронавирусом. Таким мнением с URA.RU поделился доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн.

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«В этих странах эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, лететь в них безопасно», — рассказал Альтштейн. По его словам, открытие границ не повлияет на заражаемость коронавирусом в России. Он отметил, что опасность может возникнуть только в том случае, если россияне отправятся в те страны, с которыми РФ еще не открыла границы, например, через Белоруссию.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы бросить дела и улететь, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение. 48% респондентов уже придумали план путешествия, а 80% готовы скорректировать свои планы из-за открытия границ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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