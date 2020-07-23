Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время телефонного разговора коснулись темы возобновления туристических обменов, передает « Общественное телевидение России ». Однако в Ассоциации туроператоров предупредили россиян, что сейчас в Турции доступны лишь пятизвездочные отели, пишет « Утро.ру ».

76% опрошенных хотели бы полететь в Турцию осенью, а 73% надеются, что к этому времени откроются другие направления. При этом лишь 7% респондентов не обрадовались новости о том, что могут открыться границы с Турцией, за которым может последовать возобновление авиасообщений с другими странами.

48% респондентов уже придумали план путешествия. «80% из них готовы скорректировать его, если появится возможность улететь в Турцию», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на исследование.

Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение. Такие данные опроса приводит онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы скорректировать планы и вылететь в Турции, если откроются границы Фото: Нина Калинина © URA.RU

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