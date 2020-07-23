22 июля 2020

Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
Россияне, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы скорректировать планы и вылететь в Турции, если откроются границы Фото: Нина Калинина © URA.RU

Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение. Такие данные опроса приводит онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

48% респондентов уже придумали план путешествия. «80% из них готовы скорректировать его, если появится возможность улететь в Турцию», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на исследование.

76% опрошенных хотели бы полететь в Турцию осенью, а 73% надеются, что к этому времени откроются другие направления. При этом лишь 7% респондентов не обрадовались новости о том, что могут открыться границы с Турцией, за которым может последовать возобновление авиасообщений с другими странами.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время телефонного разговора коснулись темы возобновления туристических обменов, передает «Общественное телевидение России». Однако в Ассоциации туроператоров предупредили россиян, что сейчас в Турции доступны лишь пятизвездочные отели, пишет «Утро.ру».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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