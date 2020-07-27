26 июля 2020
25 июля 2020
24 июля 2020

В Челябинской области снизился рост заболеваний коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в Челябинской области сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за минувшие сутки выявлено 128 случаев заражения коронавирусом, что на семь случаев меньше, чем было накануне. Об этом URA.RU 27 июля сообщили в оперативном штабе региона.

«На утро 27 июля в регионе подтверждены 11 291 случай заболевания COVID-19 (+ 128 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — сообщили в штабе. Выписано за минувшие сутки 108 человек. Один пациент скончался, COVID-19 был у него сопутствующим заболеванием.

Режим повышенной готовности в регионе, введенный из-за COVID-19, продлен до 9 августа. Не работают кинотеатры, музеи, детские комнаты отдыха, развлекательные центры. Запрещены массовые мероприятия, сохраняется масочный режим.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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