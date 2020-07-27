В Челябинской области снизился рост заболеваний коронавирусом

Масочный режим в Челябинской области сохраняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за минувшие сутки выявлено 128 случаев заражения коронавирусом, что на семь случаев меньше, чем было накануне. Об этом URA.RU 27 июля сообщили в оперативном штабе региона.

«На утро 27 июля в регионе подтверждены 11 291 случай заболевания COVID-19 (+ 128 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — сообщили в штабе. Выписано за минувшие сутки 108 человек. Один пациент скончался, COVID-19 был у него сопутствующим заболеванием.

Режим повышенной готовности в регионе, введенный из-за COVID-19, продлен до 9 августа. Не работают кинотеатры, музеи, детские комнаты отдыха, развлекательные центры. Запрещены массовые мероприятия, сохраняется масочный режим.