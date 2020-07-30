Политтехнолог Андрей Богданов выдвигает членов своей партии КПСС в гордуму города Советский
Губернатор ХМАО посетила югорские стройки — в гордуму Советского идут члены КПСС — в Югре назвали топ-4 худших муниципалитетов — фонд капремонта судится с депутатом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатор ХМАО посетила стройки Югорска
- Глава региона Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Югорск посетила крупные стройки города: здания детской школы искусств и Югорского политехнического колледжа. Также Комарова посетила реконструкцию мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», где возводят амфитеатр и фонтан.
Члены КПСС баллотируются в гордуму Советского
- В гордуму города Советский подали документы два кандидата от КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости), лидером которой является политтехнолог Андрей Богданов, который баллотировался на пост президента РФ в 2008 году.
Поликлиника Нижневартовска начинает работу в обычном режиме
- Нижневартовская городская поликлиника начинает поэтапное восстановление работы из-за перехода на первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В пресс-службе медучреждения заявили, что в поликлинике начали прием более 10 специалистов. Записаться к ним можно как лично, так и через интернет.
Власти Югры составили список худших муниципалитетов
- Правительство ХМАО опубликовало рейтинг эффективности работы муниципальных властей по итогам 2019 года. «Двойка» была поставлена четырем мэриям. Ими стали администрации Ханты-Мансийска, Когалыма, Югорска и Пыть-Яха.
Коммунальщики подали в суд на самого богатого депутата Сургута
- Югорский фонд капитального ремонта подал в суд на самого богатого депутата сургутской гордумы Евгения Барсова из-за коммунальных долгов в 160 тысяч рублей. Сам Барсов в разговоре с URA.RU заявил, что готов заплатить, если суд докажет, что долги начислены законно.
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