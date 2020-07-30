30 июля 2020
29 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 31 июля. Члены КПСС баллотируются на местных выборах, самый богатый депутат Сургута задолжал за коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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Политтехнолог Андрей Богданов выдвигает членов своей партии КПСС в гордуму города Советский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО посетила югорские стройки — в гордуму Советского идут члены КПСС — в Югре назвали топ-4 худших муниципалитетов — фонд капремонта судится с депутатом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор ХМАО посетила стройки Югорска

  • Глава региона Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Югорск посетила крупные стройки города: здания детской школы искусств и Югорского политехнического колледжа. Также Комарова посетила реконструкцию мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», где возводят амфитеатр и фонтан.

Члены КПСС баллотируются в гордуму Советского

  • В гордуму города Советский подали документы два кандидата от КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости), лидером которой является политтехнолог Андрей Богданов, который баллотировался на пост президента РФ в 2008 году.

Поликлиника Нижневартовска начинает работу в обычном режиме

  • Нижневартовская городская поликлиника начинает поэтапное восстановление работы из-за перехода на первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. В пресс-службе медучреждения заявили, что в поликлинике начали прием более 10 специалистов. Записаться к ним можно как лично, так и через интернет.

Власти Югры составили список худших муниципалитетов

Коммунальщики подали в суд на самого богатого депутата Сургута

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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