Службу в армии пользователь соцсети сравнил с тюрьмой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В день Воздушно-десантных войск младший сержант ВДВ, пользователь соцсети Twitter по имени Данакт Фрост рассказал, какой была его служба в армии. В частности, молодой человек заявил, что «праздновать второе августа — это как быть изнасилованным, гордиться этим и праздновать день, когда это случилось». Его пост набрал 12,9 тысяч лайков. Многие комментаторы согласились со всем, о чем рассказал автор треда.

В армию Данакт попал в 2014 году, служил в Омске. «Ехал туда я с мыслями об армейской романтике, полевых выходах и прыжках с парашютом. Однако встретили меня уставщина, моральное уничижение и тотальный контроль», — поделился молодой человек. Службу в армии Данакт сравнил с тюремным заключением, поскольку срочникам ничего не давалось сделать без разрешения, при этом не было никакого свободного времени. Также он вспомнил, что в армии крайне поощрялось воровство и не приветствовалось обращение за медицинской помощью, поскольку из-за этого солдат теряет уважение.

«В Омске никого не били. Уставщина, недостаток сна и психологическое давление работали намного лучше», — подчеркнул Данакт. Кроме того, в первый месяц службы вся рота переболела ветрянкой и другими инфекционными заболеваниями — от болезни их лечили медом. За все время службы Данакт также переболел двусторонней пневмонией — его спасла помощь «одного из немногих адекватных офицеров».

Спустя некоторое время Данакта и сослуживцев распределили по боевым частям. Сам автор поста оказался в Рязани. Позже он узнал, что омская казарма, где он спал в течение четырех месяцев, обрушилась — под завалами погибло 24 человека. По мнению молодого человека, это произошло из-за того, что ради денег вместо капитального ремонта в казарме сделали косметический ремонт — в результате стены стали еще тоньше.

Как заявил Данакт, к концу службы он стал злым человеком и перенял все плохие качества, которые ему прививали. Единственными хорошими вещами, которые произошли за время службы, молодой человек назвал прыжки с парашютом и редкие полевые выходы. «Служба в армии — узаконенное рабство, пережиток диких времен», — заключил молодой человек.

Ранее стало известно, что в России резко увеличилось количество «уклонистов» от службы в армии. Ряд военных экспертов неоднократно говорили о том, что сейчас в российской армии беспорядок.

Короче, меня зовут Данакт и я младший сержант ВДВ. Хочу рассказать почему я больше не праздную второе августа и про армию в целом pic.twitter.com/63h1nAKJbv — Да это же Данакт (@danakt_frost) August 2, 2020

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