Екатеринбуржцам позволили бесплатно парковаться в центре

В настоящее время в Екатеринбурге около 2,5 тысячи платных парковочных мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Парковка в центре Екатеринбурга, несмотря на наличие паркоматов, де-факто остается бесплатной. Об этом заявил депутатам свердловского заксобрания замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

По его словам, для взимания штрафов необходимо наличие соглашения о передаче данных видеофиксации нарушений от ГИБДД уполномоченному административному органу. Однако до сих пор такого соглашения не существует, равно как не определен и уполномоченный орган по борьбе с неплательщиками. По этой причине статья 19 областного закона об административных правонарушениях (нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест) фактически не работает.

Депутаты заксобрания призвали власти активизироваться с решением проблемы. По словам Михаила Клименко, для этого существует два пути: создать специальную организацию по сбору штрафов с нарушителей правил парковки, либо передать соответствующие полномочия административным комиссиям екатеринбургской мэрии. Второй вариант не потребует дополнительных бюджетных вложений, но и штрафы будут целиком уходить в городской бюджет.

Первый вице-спикер Виктор Шептий призвал чиновников начать наконец действовать и решить проблему. По его предложению, в протоколе заседания областного парламента записали поручение рассмотреть вопрос при участии профильного комитета заксобрания до конца 2020 года.

В Екатеринбурге создано около 2,5 тысячи платных парковочных мест. Уже около двух лет мэрия пытается договориться с Центром автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД о возможности оформления протоколов с использованием комплексов автоматической фиксации нарушений.