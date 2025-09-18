Инсайд URA.RU подтвердился: Бабушкина срочно собирает депутатов ради двух министров и зама губернатора

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина дала поручение профильным комитетам собрать внеочередные заседания, чтобы назначить ключевых министров и первого зама губернатора. Как и анонсировало URA.RU, свои посты сохранят первый замгубернатора Алексей Шмыков, замгубернатора-глава МУГИСО Алексей Кузнецов и глава минсоцполитики Андрей Злоказов.
«Губернатор Денис Паслер внес в заксобрание три кандидатуры на ключевые посты в правительстве Свердловской области: Шмыкова Алексея Викторовича — на пост первого заместителя губернатора; Кузнецова Алексея Владимировича — на пост заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом (МУГИСО); Злоказова Андрея Владимировича — на пост министра социальной политики. Кандидатуры будут рассмотрены профильными комитетами», — написала Бабушкина у себя в telegram-канале.
Дата заседания, на котором рассмотрят кандидатуру Шмыкова, пока не определена. Кандидатуры Кузнецова и Злоказова будут рассматривать 19 сентября. По Уставу области, в первую очередь также должны утвердить главу минфина. По данным агентства, действующий министр Александр Старков свою должность не сохранит. Вместо него рассматривают первого заместителя Светлану Климук. Окончательно новых членов правительства утвердят 25 сентября на 47-м заседании областного парламента.
Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. До этого он с 26 марта был в статусе врио главы региона. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.
