Россию предостерегли от преждевременного использования вакцины

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
В ВОЗ прокомментировали сообщения о возможном скором начале производства вакцины от коронавируса в России Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские ученые должны провести тщательные испытания любых лекарственных препаратов перед их производством. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Комментируя сообщения о том, что в России скоро зарегистрируют вакцину от COVID-19, Линдмайер отметил, что для этого должны быть соблюдены все требования для безопасного использования препаратов. «Между „найти“ или „иметь в распоряжении“ вакцину, которая работает, и прохождением всех этапов [проверки] существует большая разница», — цитирует Линдмайера Regnum.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней, передает RT. Он добавил, что Бразилия, Индия и несколько других стран обсуждают с РФ возможность производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории, пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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