Россию предостерегли от преждевременного использования вакцины

Российские ученые должны провести тщательные испытания любых лекарственных препаратов перед их производством. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
Комментируя сообщения о том, что в России скоро зарегистрируют вакцину от COVID-19, Линдмайер отметил, что для этого должны быть соблюдены все требования для безопасного использования препаратов. «Между „найти“ или „иметь в распоряжении“ вакцину, которая работает, и прохождением всех этапов [проверки] существует большая разница», — цитирует Линдмайера Regnum.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней, передает RT. Он добавил, что Бразилия, Индия и несколько других стран обсуждают с РФ возможность производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории, пишет агентство Nation News.
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