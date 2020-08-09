После огласки случившегося, к полицейским появились вопросы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководство сургутской полиции обедало в кафе «Светлячок» во время карантина. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Для полицейских открывали заведение на время обеда, чтобы они могли там спокойно поесть. Само кафе находится практически в одном здании с полицией общественной безопасности. Есть даже видеофиксация одного такого приема пищи. Там видно, что за столами находится начальствующий состав — из отдела дознания, отдела по работе с личным составом и так далее. Все со званиями подполковников и майоров. Хотя карантин еще не был снят и общепиту нельзя было принимать посетителей внутри заведения. Предусмотрен был формат только на вынос», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что после того, как об этом инциденте стало известно, была назначена служебная проверка. «В итоге, ряд сотрудников получили выговоры или строгие выговоры», — резюмировал собеседник. В пресс-службе УМВД ХМАО от комментариев отказались. Связаться с руководством кафе на момент публикации материала также не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая сотрудники сургутского отдела полиции №3 отмечали в кафе «Гюмри» повышение по службе. После того, как об этой тайной вечеринки стало известно, полицейских уволили по результатам служебной проверки.

Во время карантина в заведениях общепита еду можно заказывать только на вынос Фото: Читатель URA.RU