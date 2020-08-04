Взрыв в Бейруте был крайне мощный, его мог спровоцировать удар израильских ВВС. Об этом рассказала журналист Анхар Кочнева.
«Сдетонировало, что ой-ой-ой! Израильские самолеты летают, как у себя дома. Они могли что-то отследить и ударить, могло сдетонировать», — заявила Кочнева радио Sputnik. По ее словам, в порту, вероятно, могло содержаться какое-то оружие.
В результате происшествия в Бейруте погибло не менее 10 человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ливанских службах безопасности и здравоохранения. В Красном кресте рассказали, что взрыв разрушил несколько жилых домов, под их завалами могут быть люди. В настоящее время машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов, у большинства пострадавших осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что в Бейруте прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что по порту мог быть нанесен ракетный удар, предполагалось, что взрыв произошел на складе пиротехники. Позднее ливанские СМИ сообщили о втором взрыве.
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