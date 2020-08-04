В ливанской столице прогремело два взрыва за час (архивное фото)
В столице Ливана Бейруте прогремел второй взрыв. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
«„Аль-Арабия“ сообщает о втором взрыве в Бейруте», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». До этого в Бейруте произошел другой мощный взрыв, а складе пиротехники.
В результате взрывов пострадали сотни людей, сообщает министр здравоохранения Ливана. По данным telegram-канала Baza, вокруг эпицентра одного из взрывов все уничтожено, последствия сравниваются с взрывом атомной бомбы. Сообщается, что в городе начались перебои в работе интернета.
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