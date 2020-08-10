Верховный суд уточнил правила ухода в отпуск

За отпуск нельзя брать компенсации и переносить его на следующий год без крайней необходимости. Такое решение вынес Верховный суд на основании дела бывшего бухгалтера ФСИН, которая потребовала компенсации 600 тысяч рублей за то, что не была в отпуске девять лет.
Верховный суд в рассмотрении дела особо акцентировал внимание на том, что по закону не работник берет отпуск, а его предоставляет ему работодатель, пишет «Российская газета».
В суде уточнили, что сотрудникам, особенно тем, кто служит в органах внутренних дел, нельзя заменять отпуск компенсацией. Компенсация может быть выплачена только в случае увольнения. «В период трудовых отношений взять деньги вместо отпуска нельзя», — подчеркнули в суде.
В каждой организации должен быть составлен календарный план, согласно которому каждому сотруднику предоставляют отпуск, контролировать график обязана кадровая служба. Переносить или продлить отпуск можно лишь по согласованию с начальником, который должен издать соответствующий приказ за личной подписью.
Ранее в Трудовой кодекс внесли поправки, согласно которым работодателей обяжут выплачивать тройное пособие сотрудникам при закрытии компании. В противном случае владелец фирмы просто не сможет ее ликвидировать.