«Нужно дать шанс»: главные заявления Лаврова о предстоящих переговорах в Стамбуле

Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле пройдут в ближайшие часы. В настоящий момент весь мир ожидает, чем закончится встреча представителей стран. В это же время министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба, назвал предстоящие переговоры «интригой» и заверил, что им нужно дать шанс. При этом о раскритиковал Зеленского за пустословные «крики в микрофон». Главные заявления Лаврова о переговорах в Стамбуле — в материале URA.RU.
В Стамбуле разворачивается интрига
Выступая на заседании Дипломатического клуба, Сергей Лавров назвал интригой происходящие события в Турции. «У всех на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — заявил политик.
Лавров также добавил, что никто не сомневается в том, что переговоры вокруг Украины будут сложными. Дипломат уверен, что лидеры западных стран «нарывыаются» на противостояние с Россией. Однако он подчеркнул, что с приходом Трампа администрация США вернулась к нормальности, в которой политики и дипломаты могут разговаривать.
Переговорам в Стамбуле нужно дать шанс
Министр иностранных дел считает, что нет никакой гарантии, что переговоры пройдут гладко. Однако встрече в Стамбуле нужно дать шанс. «Надо дать переговорам шанс, но никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем», — отметил Лавров. Он напомнил, что еще в 2022 году во время переговоров в Стамбуле почти все было готово для заключения мира, но «англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс».
Зеленский — жалкий человек
Когда речь зашла о Владимире Зеленском и его требовании присутствия на переговорах президента России Владимира Путина, Сергей Лавров прокомментировал это следующим образом: «Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек, всем же понятно, наверное, кроме него самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести, нужны переговоры».
Лавров добавил, что дипломатия — не про то, чтобы гадать и кричать в микрофон. «Дипломатия — это про то, чтобы „профессионально делать“», — подчеркнул глава МИД РФ.
Позиция России на переговорах в Стамбуле
Комментируя позицию России по переговорам в Стамбуле, Сергей Лавров отметил, что делегация нацелена на прочный, долгосрочный и справедливый результат. «Президент говорил об этом многократно. В июне прошлого года, выступая в МИД, он изложил всю нашу позицию, которая заключается в необходимости не перемирие согласовать, чтобы опять накачивать Украину оружием и науськивать ее на продолжение, а обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование, справедливо отражающее интересы всех вовлеченных сторон», — заявил Сергей Лавров.
«Чистосердечное признание»: мотивы Запада и Украины по прекращению огня на время переговоров
Говоря о предложении Украины объявить прекращение огня на время переговоров, Сергей Лавров подчеркнул, что это окажется выгодно Западу и ВСУ. Глава МИД РФ припомнил в этом ключе слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что к переговорам Украина должна подойти с позиции силы.
«Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Для того, чтобы Украину накачать [оружием], чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы», — заявил политик.
Хочет ли Запад мира на Украине
Сергей Лавров также заявил, что западные страны не хотят, чтобы между Россией и Украиной наступил мир. «Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, ни особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине», — отметил политик.
По словам Сергея Лаврова, западные страны хотят стратегического поражения России на фронте, так как им не нравится самостоятельность РФ на международной арене. Политик также напомнил о том, как французский президент Эмманюэль Макрон предлагал разместить французское ядерное оружие в других европейских странах.
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