«Устраивает истерику»: в Крыму оценили заявление Зеленского о полуострове

Слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов — истерика. С таким мнением выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — заявил Константинов, отметив, что президент Украины, ссылаясь на конституцию страны в вопросе статуса Крыма, либо демонстрирует невежество, либо сознательно искажает факты. Его слова передает РИА «Новости».
Константинов подчеркнул, что если бы Зеленский внимательно изучил украинскую конституцию и положения о тогдашней Автономной Республике Крым, дающие право крымскому народу на самоопределение, то не делал бы подобных заявлений. «К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал», — отметил он.
Во время пресс-конференции в Анкаре Зеленский подчеркнул, что Крым является территорией Украины, а любые дискуссии о его принадлежности противоречат положениям украинской конституции. Президент также отметил, что с юридической точки зрения Украина не признает Крым и недавно присоединенные регионы частью Российской Федерации.
В Госдуме назвали заявление украинского лидера демагогией и отметили, что ссылка Зеленского на конституцию является несостоятельной. В США от слов Зеленского впали в шок и отметили, что глава страны явно оторван от реального положения дел.
В марте 2014 года, после смены власти на Украине, на территории Крыма был проведен референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. Согласно официальным данным, за вхождение в РФ проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе. В октябре 2022 года по результатам аналогичных референдумов к России были присоединены Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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