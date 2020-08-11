Группа молодых анархистов навела порядок на забытом всеми тротуаром Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) появилась группа молодых людей, называющих себя анархистами. Первый свой выход в публичное пространство они посвятили уборке территории перед зданием местного пенсионного фонда, сообщает журналист URA.RU. Источник агентства в городской администрации рассказал, что акцию молодежи там заметили.

«Пусть даже анархисты. Важней то, что именно они делают, а не под какими флагами. Ребята сделали доброе дело, навели порядок. Никаких претензий к ним нет», — добавил инсайдер.

На размещенных в социальных сетях фотографиях видно, что компания из четырех человек сфотографировалась на фоне флага с логотипом анархистов — очерченной буквой «а». Сами молодые люди называют себя «Общественным движением анархистов» (сокр. ОДА) и выступают за самостоятельное решение проблем, «до которых властям и дела нет». URA.RU удалось установить личность только одного из молодых людей, но из-за его несовершеннолетия имя и фамилию анархиста-школьника не указывает. В молодежном центре Нижневартовска журналисту URA.RU сообщили, что оценили действия общественников и в ближайшее время планируют пригласить анархистов для участия в совместных с волонтерами проектах.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте и окрестностях также появилась группа сторонников анархизма. Очевидцы рассказали, что на подъездах домов и автобусных остановках появляются листовки с радикальными призывами.

Фото: Типичный Краб | Instagram

Фото: Типичный Краб | Instagram