Пока сургутские анархисты ограничиваются лишь расклейкой листовок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Сургуте и окрестных поселках появилась группа сторонников анархизма. Очевидцы сообщили «URA.RU», что на подъездах домов и автобусных остановках появляются листовки с радикальными призывами.

«На листовках есть обращение — сургутяне, сопротивляйтесь государству. Даны ссылки на группу в социальных сетях», — рассказал агентству один из горожан. В социальных сетях паблик анархистов пока немногочисленен, там насчитывается всего лишь 30 с небольшим подписчиков. Администраторы группы сообщают, что после расклейки объявлений половина из них оказалось сорвана. Пока больше никаких содержательных постов в сообществе нет.

Как объяснил «URA.RU» источник в силовых структурах региона «ФСБ следит за всевозможными проявлениями экстремизма на территории ХМАО. В данном случае каких-то очевидных угроз не наблюдается, как и состава преступлений. Но ситуация все равно находится на контроле конторских». Также собеседник добавил, что на данный момент идет речь скорее о молодежных «забавах», нежели о сознательной пропаганде свержения политического строя.

Придерживается схожей позиции по этому поводу и доктор исторических наук, профессор СурГУ Оксана Ищенко, которая занималась исследование истории анархизма в Сибири. «Базовая идея этого учения состоит в отрицании государства. Анархизм никогда не являлся единым течением, внутри всегда было много разновидностей. Может быть поэтому никогда не имел большого числа сторонников, ни в истории, ни сейчас. Но то, что они появились в Сургуте свидетельствует о том, что в городе есть протестная молодежь и ее нельзя просто игнорировать», — считает Оксана Ищенко.