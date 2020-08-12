12 августа 2020
11 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 13 августа. Чиновникам уменьшили премии, глава минздрава области проверит медучреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, больничный коридор, больница, каталка больничная
Облминздрав готовит инспекцию по медучреждениям области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госслужащим урезали премии — мэр Артемовского подал в отставку — медучреждения ждет проверка главы облминздрава — гордума не переедет в ЦУМ — бюджет недополучил почти 13 млрд рублей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

Свердловским госслужащим уменьшили премии

  • Квартальные премии для муниципальных служащих Екатеринбурга установили на уровне 15% от оклада. По словам источников, это решение приняла глава кадрового департамента мэрии Елена Хазова. Ранее премия составляла 100% от оклада.

Глава Артемовского покинет свой пост

Новый глава облминздрава проведет инспекцию медучреждений

Гордума Екатеринбурга не будет переезжать в ЦУМ

  • Переезд гордумы в помещения Центрального универмага отменен. Депутаты освободят площади в ЦУМе, где они проводят заседания сейчас, после того, как будет отменен режим ограничений, из-за которого они не могут собираться в старом зале.

Бюджет области недополучил почти 10% средств

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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