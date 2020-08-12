Облминздрав готовит инспекцию по медучреждениям области
Госслужащим урезали премии — мэр Артемовского подал в отставку — медучреждения ждет проверка главы облминздрава — гордума не переедет в ЦУМ — бюджет недополучил почти 13 млрд рублей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:
Свердловским госслужащим уменьшили премии
- Квартальные премии для муниципальных служащих Екатеринбурга установили на уровне 15% от оклада. По словам источников, это решение приняла глава кадрового департамента мэрии Елена Хазова. Ранее премия составляла 100% от оклада.
Глава Артемовского покинет свой пост
- Мэр Артемовского Андрей Самочернов подал заявление в городскую думу о добровольном сложении полномочий. Его отставку депутаты гордумы рассмотрят на внеочередном заседании 14 августа.
Новый глава облминздрава проведет инспекцию медучреждений
- Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов начал объезд медицинских учреждений в регионе. Первым пунктом будет Краснотурьинск, где зафиксировано большое количество больных COVID.
Гордума Екатеринбурга не будет переезжать в ЦУМ
- Переезд гордумы в помещения Центрального универмага отменен. Депутаты освободят площади в ЦУМе, где они проводят заседания сейчас, после того, как будет отменен режим ограничений, из-за которого они не могут собираться в старом зале.
Бюджет области недополучил почти 10% средств
- В бюджет Свердловской области за 7 месяцев 2020 года поступило на 12,9 млрд рублей меньше, чем за тот же период 2019 года. По данным минфина региона, на 1 августа поступления составили 119,6 млрд рублей, что на 9,8% меньше, чем в прошлом году.
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