Жители ЯНАО обошли вахтовиков по числу новых случаев COVID

На Ямале выявлено 12 346 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирусом заболело 87 человек, больше половины из которых — жители населенных пунктов. 24 случая выявили на месторождениях среди приезжих вахтовиков. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«14 августа в ЯНАО подтверждено 87 новых случаев заболевания COVID-19. 63 новых случая выявлено в населенных пунктах», — говорится в свежей сводке оперштаба. Больше всего заболевших в Новом Уренгое, который продолжает показывать самые высокие цифры. Там заболели 24 жителя. Еще 13 человек подхватили вирус в Ноябрьске, а в Салехарде заболели трое. На Лабытнанги пришлось шесть случаев, на Тарко-Сале — пять. По четыре новых зараженных в Надыме и Губкинском.

Всего в ЯНАО зафиксировано 12 346 случаев коронавируса. 11 388 пациентов полностью вылечились от инфекции. Госпитализированы 335 ямальцев, 11 пребывают в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Шесть человек находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. Жертвами коронавируса за все время стали 82 пациента, последняя смерть была зафиксирована 11 августа.

Ямал находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. По решению губернатора Дмитрия Артюхова, в регионе возобновили работу детские сады, торговые центры, автошколы, спортзалы и другие учреждения. Ограничения будут действовать до 15 августа, если власти вновь не продлят карантин. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО составляет 0,98, что не позволяет переходить к третьему этапу отмены ограничений.