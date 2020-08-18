Мишустин согласился раздавать землю в России бесплатно

Михаил Мишустин поддержал идею раздать землю на Дальнем Востоке тем, кто ее уже освоил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею предоставлять дополнительные участки гражданам, которые уже освоили земли по программе «Дальневосточный гектар». С таким предложением к премьер-министру обратился один из получателей гектара Михаил Утробин.

«Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. <…> Дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней», — цитирует Мишустина ТАСС. Председатель правительства России обратился к министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову для проработки вопроса и внесения изменений в нормативную базу.

Ранее Мишустин прибыл со своей командой в регион. Одной из целей поездки стало общение с гражданами по вопросу реализации «Дальневосточного гектара» и «Дальневосточной ипотеки». Голливудский актер Стивен Сигал сообщил, что хотел бы приобрести землю в Бурятии по программе «Дальневосточный гектар», передает телеканал 360. Он добавил, что хотел бы защищать Байкал и обучать детей боевым искусствам.

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