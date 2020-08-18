Протестующим белорусам обещают раздать миллион евро

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Оппозиция поддержит протестующих деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Так называемый Фонд солидарности белорусской оппозиции планирует поддержать протестующих деньгами. Для этого уже собраны средства — миллион евро. Об этом объявил один из основателей фонда, активист Андрей Стрежак.

«Каждый, кто будет незаконно уволен, может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро компенсации. Более того, у нас 70 заявок от бизнесов, которые готовы перечислять стачкомам суммы для выплаты компенсаций тем работникам, которые больше всего в этом нуждаются», — цитирует активиста «Life». Стрежак также призвал белорусов присоединиться к акциям протеста, требовать освобождения политзаключенных, а также отправить в отставку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков. Штаб объединенной оппозиции заявил, что намерен завершить формирование координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Лукашенко в свою очередь ответил, что не будет проводить новых президентских выборов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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