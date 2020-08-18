18 августа 2020
17 августа 2020

Инфекционный госпиталь в школе-интернате в ЯНАО закрыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения школы интерната после выписки больных продезинфицировали Фото: пресс-служба Тарко-Салинской ЦРБ, Instagram
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Коронавирус COVID-19

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, работавший в помещении Тарко-Салинской школы-интерната, закрыт. Как сообщила пресс-служба районной больницы, такое решение принято местным оперативным штабом из-за сокращения числа больных.

«В связи с сокращением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе, по решению районного оперативного штаба с 18 августа прекратил свою деятельность один из двух госпиталей для лечения пациентов с данным заболеванием», — говорится в сообщении Тарко-Салинской ЦРБ. В настоящее время больных коронавирусом продолжают лечить в госпитале, открытом на базе акушерского отделения районной больницы.

Помещения школы интерната продезинфицированы, пациенты выписаны после двух отрицательных результатов тестов на COVID. Сейчас в здании акушерского отделения ТЦРБ на 60 коек остаются 39 пациентов с коронавирусом.

Инфекционный стационар на 30 коек был развернут в медблоке интерната 7 июля. Здесь проходили лечение пациенты с легкой формой коронавируса.

Всего, по данным окружного оперштаба, в больницах ЯНАО остаются 488 пациентов с COVID. Семь человек находится в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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