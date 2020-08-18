Инфекционный госпиталь в школе-интернате в ЯНАО закрыли

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, работавший в помещении Тарко-Салинской школы-интерната, закрыт. Как сообщила пресс-служба районной больницы, такое решение принято местным оперативным штабом из-за сокращения числа больных.
«В связи с сокращением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе, по решению районного оперативного штаба с 18 августа прекратил свою деятельность один из двух госпиталей для лечения пациентов с данным заболеванием», — говорится в сообщении Тарко-Салинской ЦРБ. В настоящее время больных коронавирусом продолжают лечить в госпитале, открытом на базе акушерского отделения районной больницы.
Помещения школы интерната продезинфицированы, пациенты выписаны после двух отрицательных результатов тестов на COVID. Сейчас в здании акушерского отделения ТЦРБ на 60 коек остаются 39 пациентов с коронавирусом.
Инфекционный стационар на 30 коек был развернут в медблоке интерната 7 июля. Здесь проходили лечение пациенты с легкой формой коронавируса.
Всего, по данным окружного оперштаба, в больницах ЯНАО остаются 488 пациентов с COVID. Семь человек находится в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.
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