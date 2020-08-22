Золотовалютные резервы России побили исторический рекорд Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Выбранная президентом России Владимиром Путиным стратегия по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной в условиях пандемии коронавируса. Об этом написал ответственный редактор экономического отдела немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшепиц.

Цшепиц отметил, что Путин давно планировал снизить зависимость российских резервов от американского доллара. «С помощью золота [Путин] мастерски справился с этой геополитической задачей. В данной сфере он действует умно и успешно», — оценил стратегию российского лидера немецкий журналист, его слова приводит ТАСС. Этими словами Цшепиц опровергает доводы в своей же статье 2015 года. Тогда он писал о том, что у Путина «фатальная жажда золота». Журналист отмечал, что для РФ золотые запасы могут оказаться ловушкой.

При этом немецкий журналист отмечает, что экономика страны все же «пробуксовывает». Россияне, по его словам, по-прежнему живут недостаточно хорошо.

Независимый экономист Дмитрий Адамидов считает, что геополитическая нестабильность в совокупности со стратегией России делают драгметалл привлекательнее, чем госдолг США, пишет агентство Nation News. По состоянию на 13 августа золотовалютные резервы превысили 600 млрд долларов. Тем самым был побит исторический рекорд 2008 года.

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