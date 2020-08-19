Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

Александр Лукашенко призвал не допустить в Белоруссию оружие и финансы из других стран Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границ страны. Особое внимание глава республики велел уделить передвижению войск НАТО.

«Поручаю Государственному пограничному комитету усилить охрану государственной границы по всему периметру», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить в Белоруссию боевиков, оружие и боеприпасы из других стран, а также деньги «для финансирования беспорядков». Лукашенко отметил: власти видят, что деньги из-за рубежа действительно поступают, а часть из них идет на плату участникам протестов.

Кроме того, Лукашенко потребовал у министерства обороны уделять особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. «Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы», — сказал глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность. По его словам, на этой территории происходит нагнетание обстановки. При этом МИД Польши и Литвы опровергли заявления белорусского лидера о наращивании военного контингента на границах с республикой, пишет «Национальная служба новостей».

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