Над затопленным свердловским городом установили крест

Шпиль церкви стал самой высокой точкой в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В минувшие выходные в пострадавших от потопа Нижних Сергах состоялось освящение и установка креста и шпиля Крестовоздвиженского храма. Как сообщил URA.RU его настоятель отец Максим, это единственная церковь в городе.

«Храм был освящен в 1907 году. Через 30 лет его купол и колокольня были разрушены, здание передано под хлебозавод. В 2010 году его вернули Русской православной церкви, с этого времени в нем проводятся службы. За эти годы мы с прихожанами совместными усилиями возвели колокольню, установили купол, а теперь крест и шпиль. Большую помощь в этом оказал [депутат Екатеринбургской гордумы] Алексей Вихарев», — рассказал священник.

По словам отца Максима, в настоящее время в храме идут отделочные работы: предстоит восстановить как внешние фасады, так и внутреннее убранство. На звонницу необходимо поднять основные колокола, пока в наличии только малые. Церковь нуждается в газификации, строительстве собственной котельной, монтаже вентиляционных систем.

«Впереди еще очень много работы, и помощь каждого в этом богоугодном деле важна. Я являюсь православным христианином и периодически посещаю воскресные службы в Нижние Сергах, у меня тут живут родственники. Поскольку есть возможности, стараюсь помогать. Это единственный храм в Нижних Сергах, знаковое место, куда люди приходят помолиться, получить совет, а отец Максим — очень душевный человек, который всегда готов прийти на помощь своим прихожанам», — прокомментировал Алексей Вихарев. По его словам, посещение храма является существенной духовной поддержкой для нижнесергинцев, в том числе тем, чьи дома пострадали во время наводнения, которое накрыло город в результате сильных ливней.