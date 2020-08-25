Оппозиция Беларуси согласилась на диалог с властями

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что готова вступить в переговоры с действующей властью в республике. Об этом оппозиционер сообщила по видеосвязи на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
«Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков», — заявила Тихановская. По ее мнению, диалог белорусской оппозиции с президентом Александром Лукашенко поможет добиться новых выборов. Также Тихановская сказала, что в Белоруссии сейчас происходит «мирная революция. Она призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики.
Ранее Тихановская уже заявляла о своем намерении организовать в Белоруссии новые выборы. Она планирует собрать команду, которая займется подготовкой нового голосования. Однако в Конституционном суде республики заявляют, что пересмотр выборов противоречит Конституции и избирательному законодательству страны.
Сторонники Тихановской уже третью неделю протестуют против итогов президентских выборов, на которых победил Лукашенко, напоминает RT. Сама Тихановская покинула республику и теперь из Литвы записывает видеообращения к белорусам, пишет VSE42.ru.
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