Оппозиция Беларуси согласилась на диалог с властями

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Происходящее в Белоруссии Светлана Тихановская назвала «мирной революцией» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о том, что готова вступить в переговоры с действующей властью в республике. Об этом оппозиционер сообщила по видеосвязи на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

«Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков», — заявила Тихановская. По ее мнению, диалог белорусской оппозиции с президентом Александром Лукашенко поможет добиться новых выборов. Также Тихановская сказала, что в Белоруссии сейчас происходит «мирная революция. Она призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Ранее Тихановская уже заявляла о своем намерении организовать в Белоруссии новые выборы. Она планирует собрать команду, которая займется подготовкой нового голосования. Однако в Конституционном суде республики заявляют, что пересмотр выборов противоречит Конституции и избирательному законодательству страны.

Сторонники Тихановской уже третью неделю протестуют против итогов президентских выборов, на которых победил Лукашенко, напоминает RT. Сама Тихановская покинула республику и теперь из Литвы записывает видеообращения к белорусам, пишет VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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