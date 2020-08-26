В России снижается смертность от коронавируса

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, медицинская маска, пассажиры, масочный режим
Всего в России от коронавируса смогли вылечится… человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 676 случаев заражения коронавирусом. За день скончались 115 человек с COVID-19, днем ранее их было 120. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 4 676 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки 6 403 людям удалось справиться с болезнью. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 970 865 человек, 16 683 инфицированных умерли, 786 150 победили вирус.

На первом месте по числу новых случаев заражения находится Москва (+640), на втором месте — Санкт Петербург (+181), на третьем — Московская область (+143). Среди регионов УрФО по числу больных лидером остается Свердловская область (+122).В ХМАО 64 новых заболевших, в Челябинской области (+62), в Тюменской области (+49), в ЯНАО (+45) и в Пермском крае (+57). В Курганской области выявили всего 24 новых зараженных.

Российская разработка стала первым в мире препаратом от COVID-19. Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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