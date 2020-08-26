В Минпросвещения запретили чиновникам сокращать зарплаты учителям

Учителям в России, которые будут получать надбавки за классное руководство, нельзя сокращать зарплаты. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения РФ на онлайн-встрече с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
«Эти выплаты будут отделены от зарплаты. Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно», — заявил Кравцов. По словам министра, об этом уже удалось договориться с Федеральной налоговой службой (ФНС) и казначейством. Тем самым Кравцов ответил на опасения, что чиновники на местах могут нивелировать новые выплаты или пропорционально снизить оклады учителям.
Специальные доплаты классным руководителям предложил ввести президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, напоминает «Национальная служба новостей». С 1 сентября они будут получать дополнительные выплаты к зарплате в размере не менее 5 тысяч рублей, передает агентство Nation News.
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