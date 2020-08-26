Приемная кампания 2020 года в России подходит к завершению. Вчерашние школьники определились с вузом и будущей профессией, а университеты вывешивают на своих официальных сайтах приказы о зачислении. Что получат студенты по окончании учебы помимо заветного диплома, отвечают ли вузы требованиям работодателей, у кого могут возникнуть проблемы с трудоустройством и как этого избежать — разберемся в эфире на
Гостями нашего эфира станут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель совета директоров «Контур» Дмитрий Мраморов, заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.
Вместе с URA.RU выясним, какие профессии сейчас популярны среди абитуриентов, а какие реально востребованы на рынке труда. Также разберемся, сложно ли сейчас молодому дипломированному специалисту найти достойную работу и как, будучи студентом, набить руку и оказаться на хорошем счету у будущего работодателя.
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