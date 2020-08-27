В России придумали, как обезопасить пассажиров в полетах

Врачи могут войти в состав экипажей самолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В экипажи пассажирских самолетов на рейсы по России предложили включить врачей. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Обращение было направлено министру транспорта РФ Евгению Дитриху. «Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы», — приводит слова из текста Курдесова RT.

По мнению Курдесова, члены экипажа самолета не всегда способны оказать оперативную медицинскую помощь пассажирам, которым становится плохо. Он отметил, что врач на борту самолета сможет не только помочь человеку, но и принять решение об экстренной посадке воздушного судна.

Ранее сообщалось, что после частичного снятия ограничений в регионах россияне начали скупать билеты на юг страны. Лидерами оказались направления в сторону Краснодарского края и Крыма, передает телеканал 360. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что в РФ подешевели цены на авиабилеты, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.