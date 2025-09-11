В России изменились правила автобусных перевозок

Правительство России ужесточило надзор за лицензируемыми автобусными перевозками, переведя их в высшую группу риска «А» наравне с перевозкой опасных грузов, что повлечет увеличение частоты проверок для перевозчиков. Поправки внесены в положение о федеральном государственном контроле на автотранспорте.
«Правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками изменились в России. Теперь деятельность по перевозке пассажиров автобусами, подлежащая лицензированию, отнесена к группе тяжести „А“ наравне с перевозкой опасных грузов, тогда как ранее она относилась к группе „Б“, — передает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.
Согласно новым правилам, для объектов высокого риска предусмотрены ежегодные обязательные профилактические визиты и контрольные мероприятия раз в два года, включая проверки, контрольные закупки и рейдовые осмотры. Для перевозчиков, отнесенных к категориям значительного, среднего или низкого риска, плановые контрольные мероприятия проводиться не будут, однако для первых двух категорий сохранятся обязательные профилактические визиты с периодичностью, установленной правительством.
Ужесточение надзора за автобусными перевозками происходит на фоне введения с 1 сентября новых правил дорожного движения и административных процедур для автомобилистов, включая корректировки требований к перевозке детей и ужесточение медицинского контроля для водителей. Эти меры направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и соответствуют общей тенденции по усилению контроля в транспортной сфере.
