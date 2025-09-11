Руководители Университета Юта-Вэлли потрясены и опечалены смертью Чарли Кирка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Астрид Туминес осудила убийство американского активиста
Астрид Туминес осудила убийство американского активиста Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Президент Университета Юта-Вэлли Астрид Туминес, заявила, что студенческая община глубоко потрясена и огорчена в связи с гибелью американского активиста и соратника президента Дональда Трампа Чарли Кирка, который был застрелен во время выступления на территории кампуса. Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего. 

«От имени Университета Юта-Вэлли мы потрясены и опечалены трагической гибелью Чарли Кирка. Мы выражаем искренние соболезнования семье Кирка. Мы скорбим вместе с нашими студентами, преподавателями и сотрудниками, ставшими свидетелями этой невообразимой трагедии», — говорится в заявлении Туминеса. Оно опубликовано телеканалом CNN. 

В своем обращении она также резко осудила убийство политического активиста консервативных взглядов. Также Туминес подчеркнула, что университет должен оставаться пространством для свободного обмена мнениями и ведения открытых, уважительных дискуссий — попытки подорвать эти права неприемлемы в учебном заведении, подчеркнула она. 

Чарли Кирк был приглашен для выступления в университет по инициативе студентов — участников местного отделения молодежного движения Turning point USA, одним из основателей которого он стал в 2012 году. Сегодня организация объединяет около 800 студенческих ячеек по всей стране. Он был ранен выстрелом в шею во время публичного мероприятия, проходившего на территории учебного заведения. Как сообщают свидетели трагедии, на месте происшествия отсутствовали представители правоохранительных органов и службы безопасности. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — Кирк скончался от тяжелых травм. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Университета Юта-Вэлли Астрид Туминес, заявила, что студенческая община глубоко потрясена и огорчена в связи с гибелью американского активиста и соратника президента Дональда Трампа Чарли Кирка, который был застрелен во время выступления на территории кампуса. Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.  «От имени Университета Юта-Вэлли мы потрясены и опечалены трагической гибелью Чарли Кирка. Мы выражаем искренние соболезнования семье Кирка. Мы скорбим вместе с нашими студентами, преподавателями и сотрудниками, ставшими свидетелями этой невообразимой трагедии», — говорится в заявлении Туминеса. Оно опубликовано телеканалом CNN.  В своем обращении она также резко осудила убийство политического активиста консервативных взглядов. Также Туминес подчеркнула, что университет должен оставаться пространством для свободного обмена мнениями и ведения открытых, уважительных дискуссий — попытки подорвать эти права неприемлемы в учебном заведении, подчеркнула она.  Чарли Кирк был приглашен для выступления в университет по инициативе студентов — участников местного отделения молодежного движения Turning point USA, одним из основателей которого он стал в 2012 году. Сегодня организация объединяет около 800 студенческих ячеек по всей стране. Он был ранен выстрелом в шею во время публичного мероприятия, проходившего на территории учебного заведения. Как сообщают свидетели трагедии, на месте происшествия отсутствовали представители правоохранительных органов и службы безопасности. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — Кирк скончался от тяжелых травм. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...