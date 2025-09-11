Руководители Университета Юта-Вэлли потрясены и опечалены смертью Чарли Кирка

Президент Университета Юта-Вэлли Астрид Туминес, заявила, что студенческая община глубоко потрясена и огорчена в связи с гибелью американского активиста и соратника президента Дональда Трампа Чарли Кирка, который был застрелен во время выступления на территории кампуса. Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.
«От имени Университета Юта-Вэлли мы потрясены и опечалены трагической гибелью Чарли Кирка. Мы выражаем искренние соболезнования семье Кирка. Мы скорбим вместе с нашими студентами, преподавателями и сотрудниками, ставшими свидетелями этой невообразимой трагедии», — говорится в заявлении Туминеса. Оно опубликовано телеканалом CNN.
В своем обращении она также резко осудила убийство политического активиста консервативных взглядов. Также Туминес подчеркнула, что университет должен оставаться пространством для свободного обмена мнениями и ведения открытых, уважительных дискуссий — попытки подорвать эти права неприемлемы в учебном заведении, подчеркнула она.
Чарли Кирк был приглашен для выступления в университет по инициативе студентов — участников местного отделения молодежного движения Turning point USA, одним из основателей которого он стал в 2012 году. Сегодня организация объединяет около 800 студенческих ячеек по всей стране. Он был ранен выстрелом в шею во время публичного мероприятия, проходившего на территории учебного заведения. Как сообщают свидетели трагедии, на месте происшествия отсутствовали представители правоохранительных органов и службы безопасности. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — Кирк скончался от тяжелых травм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.