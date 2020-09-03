03 сентября 2020
02 сентября 2020

В Челябинской области поменялась динамика заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, защитная маска, эпидемия осталась, медики, инфекционист, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
В области продолжают находить все новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на утро 4 сентября зафиксировано 73 заражения коронавирусом за сутки (накануне было 76). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Начиная с выходных, в области установились «качели» заражений — когда суточная заболеваемость меняется в диапазоне от 73 до 78 случаев.

«Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 14 699 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 624 южноуральца, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте 60,73, 82 и 96 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 43 человека, с начала пандемии — 11 648 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Область перешла на второй этап снятия карантина, при этом большая часть ограничений уже перестала действовать. С оставшимися запретами можно ознакомиться здесь.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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