В Челябинской области поменялась динамика заражений COVID

В области продолжают находить все новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на утро 4 сентября зафиксировано 73 заражения коронавирусом за сутки (накануне было 76). Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Начиная с выходных, в области установились «качели» заражений — когда суточная заболеваемость меняется в диапазоне от 73 до 78 случаев.

«Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 14 699 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 624 южноуральца, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте 60,73, 82 и 96 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 43 человека, с начала пандемии — 11 648 жителей области.

До 6 сентября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Область перешла на второй этап снятия карантина, при этом большая часть ограничений уже перестала действовать. С оставшимися запретами можно ознакомиться здесь.