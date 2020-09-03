Экс-губернатор Белых, осужденный за взятку, этапирован в Киров

Белых будет допрошен в качестве свидетеля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за взятку, этапировали из Рязанской области в Киров. Белых будет допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами.

«Никиту Юрьевича этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля», — сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова. Он уточнил, что речь идет о жилье для работников бюджетной сферы.

Белых является уроженцем Перми. Он окончил Пермский классический университет. В разное время работал журналистом на телевидении, являлся вице-президентом Пермской финансово-производственной группы.

В 2016 году Белых, будучи губернатором Кировской области, был задержан при получении взятки. Спустя два года суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Своей вины Белых не признал.