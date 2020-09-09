Медики призывают успеть поставить прививку от гриппа, чтобы он не совпал с возможным заражением COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 сентября — 274-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 184-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Накануне в Челябинской области зафиксировано 15 072 случая заражения, выздоровели 11 924 и скончались 407 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, r 9 ctyn, hz зарегистрировано 1 035 789 (+5 099) случаев заражения. Вылечились 850 049 (+6 772) пациентов —82% от заболевших. Умерли 17 993 (+122) человека — 1,7% от заразившихся.

Регион возвращается к рекорду по заражениям COVID

В Челябинской области, по данным на 9 сентября, зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 75), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заражений приближается к пиковому за последние несколько месяцев показателю в 79 заболевших. При этом вторые сутки подряд в области умирает по пять пациентов с COVID-19. «С начала пандемии произошло 15 072 случая заражения, сейчас лечение проходят 2 700 южноуральцев. Умерли пять человек в возрасте от 67 до 79 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 45 человек, с начала пандемии — 11 924 жителя области.

Школьников переводят на дистант из-за вспышки COVID

Один из классов школы №23 в Копейске перевели на дистант из-за ученика, у которого заподозрили коронавирус. Ребенок побывал на классном часе 1 сентября, где буквально 30 минут общался с классным руководителем и одноклассниками, а на следующий день уже ушел на больничный. Затем в школу пришло сообщение из больницы о положительном анализе на COVID. Кабинет, в котором проходил классный час, продезинфицировали. Школьники и классный руководитель ушли на дистант, в лучшем случае до 15 сентября. Если тесты покажут коронавирус хоть у одного из них, вынужденный карантин продлится.

Классы закрываются один за другим

За два дня COVID отправил на карантин несколько классов разных школ в нескольких челябинских городах. Предварительные диагнозы ставились как ученикам самых разных возрастов, так и учителям. Классы, где оказались заболевшие, переведены на дистанционное обучение сроком на две недели. Если за это время Роспотребнадзор выявит заболевание у педагогов либо школьников, вынужденный карантин будет продлен.

Первый челябинский город избавился от COVID

На этой неделе был выписан последний пациент с диагнозом COVID-19, сообщили в Карабашской городской больнице. C начала пандемии в городе было зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Одна пациентка с онкологическим заболеванием и подтвержденным коронавирусом скончалась, остальные выздоровели.

В выходные челябинцев бесплатно привьют от гриппа

С 11 по 13 сентября бригады медиков будут ставить бесплатные прививки от гриппа всем желающим на 613 избирательных пунктах области, в Челябинске — на 77 площадках . Поставить прививки можно будет с 10 до 15 часов. А в выходные мобильные кабинеты вакцинации откроют в крупных ТРК Челябинска:

ТРК «Алмаз» (у центрального входа) 12 и 13 сентября с 10 до 15 часов;

ТК «Леруа Мерлен» в ТРК «Алмаз» 12 сентября с 9 до 15 часов;

ТРК «Космос» 12 сентября с 10 до 14 часов.

Поставить бесплатную прививку смогут все желающие старше 18 лет, если для этого нет противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Перед прививкой будет обязательно проводиться осмотр пациента терапевтом.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.